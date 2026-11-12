V galeriji Rossoni umetnice iz širšega obmejnega prostora

Razstavni prostor v pasaži Rossoni na Korzu Italija bo od jutri do 27. novembrom gostil že štirinajsti umetniški festival Espansioni, namenjen odkrivanju ženskih umetnic. Osrednjo razstavo bo spremljala vrsta dogodkov, ki bodo prav tako posvečeni ženskam ali jih bodo oblikovale ženske.

Svoja umetniška dela bo v pasaži Rossoni razstavljalo kar 46 umetnic iz širšega obmejnega prostora. Med njimi bo tudi tržaška Slovenka Anastasia Puric. Razstava bo odprta od torka do petka med 10. in 12. ter med 16. in 19. uro. Skupina umetnic, ki organizira dogodek, si že leta prizadeva, da bi festival svoj dom našel v javnem razstavnem prostoru. »Primernih prostorov, ki bi bili dostopni in brezplačni, pa ni,» so opozorile na predstavitvi festivala.

Otvoritveni dogodek, danes ob 17. uri, bo pospremil klepet med avtoricami Valentino Morpurgo, Ester Pacor in Cristiano Scoppetta. V torek, 17. novembra, ob 17. uri pa bodo nastopile vse umetnice, javnosti bodo predstavila svoja umetniška dela. V sredo bo čas za pogovor o blagodejnih učinkih umetnosti na zdravje, ob 17. uri bo Cristiana Scoppetta predstavila združenje Arte libera tutti Italia.

Dan kasneje, 19. novembr, ob 17. uri bo novinarka Marilisa Bombi predstavila svojo knjigo Donne tra due mondi, za njo bo Rosalba Elisabetta de Cesare predstavila zbirko poezij Mare Poesia. Fabio Favretto pa bo spregovoril o svoji knjigi Il sogno e la farfalla, zgodbi o soočanju ženske z multiplo sklerozo vse do njene smrti.