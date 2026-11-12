Rizzijeva nagrada v roke zgodovinarke Brigitte Entner

Rizzijevo nagrado, ki jo podeljujeta krovna organizacija slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem Zveza slovenskih organizacij (ZSO) in Slovenska prosvetna zveza (SPZ), letos prejme zgodovinarka Brigitte Entner za pobude v prid medkulturnemu sodelovanju na avstrijskem Koroškem. Nagrado so podelili danes, 11. novembra, v Koroškem muzeju v Celovcu.

Kot sta ZSO in SPZ zapisali v utemeljitvi odločitve za nagrajenko, z nagrado priznavata dolgoletno znanstveno in družbeno delovanje Brigitte Entner za poglobljeno in večplastno obravnavo koroške zgodovine in zlasti koroških Slovencev ter za živo in čezmejno kulturo spominjanja. Organizaciji sta poudarili, da se Brigitte Entner vse poklicno življenje intenzivno ukvarja z zgodovino koroških Slovencev, pregonom slovenskih družin in odporom v času nacizma ter z vprašanji zgodovinske politike in kulture spominjanja. Kot zgodovinarka na Slovenskem znanstvenem inštitutu v Celovcu ter kot predavateljica na Univerzi v Celovcu je vedno povezovala znanstveno raziskovanje z javnim in družbenim posredovanjem zgodovine. »Njeno delo daje prostor ljudem in življenjskim zgodbam, ki so bile desetletja odrinjene na rob javnega spomina in spominjanja,« sta še zapisali v sporočilu za javnost. »Njeno vztrajno spraševanje, dokumentiranje in posredovanje zgodovine prispevajo k razumevanju spomina ne kot zaključenega poglavja preteklosti, temveč kot odgovornost za sedanjost. Njeno delo ustvarja znanje, omogoča srečevanje in s tem trajno prispeva k skupni demokratični kulturi na Koroškem,« po navajanju STA še ugotavljata organizaciji.

ZSO in ZPS nagrado, ki nosi ime po koroškem humanistu iz 19. stoletja Vincencu Rizziju, podeljujeta osebnostim, zaslužnim za pravice narodnih skupnosti, varstvo demokratičnih vrednot ter za spoštljivo in v prihodnost usmerjeno sobivanje med manjšino in večino. Lani jo je prejel dolgoletni koroški deželni glavar Peter Kaiser.