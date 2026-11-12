Spet novo grozilno sporočilo in evakuacije nekaterih šol

Dan po tem, ko je elektronsko sporočilo z grozilno vsebino o domnevni namestitvi bombe povzročilo evakuacijo več sto šol po vsej Italiji, se je zadeva ponovila tudi danes, za zdaj sicer v manjšem obsegu. O evakuacijah šol med drugim poročajo s Sicilije, iz Emilije - Romanje in tudi Trsta, kjer evakuirajo slovensko večstopenjsko šolo pri Sv. Jakobu. Tam so poklicali lokalno policijo in obveščajo starše, da je pouk prekinjen. Evakuirali naj bi tudi večstopenjsko šolo Vladimirja Bartola. Razne šole so evakuirali tudi na Goriškem, med drugim osnovno šolo Prežihovega Voranca in prvostopenjsko srednjo šolo v Doberdobu. Tamkajšnje otroke so pospremili v občinsko telovadnico.

Kot poroča dnevnik La Repubblica, se je v elektronskih poštah številnih šol znašlo sporočilo s podobno vsebino kot v sredo (pri čemer zahteva tudi odstop premierke Giorgie Meloni), pošiljatelj se je ponovno podpisal "Mikhail Andropov". Medtem ko je storilec včeraj vdrl v račun elektronske pošte neke študentke tajvanske univerze in iz njega razposlal sporočila v Italijo, je tokrat menda ukradel račun nekega učitelja na Filipinih. Italijanska vlada se bo danes sestala s predstavniki opozicije, da bi skupaj razpravljali o kibernetski varnosti.