Med izzivi Slovencev v zamejstvu financiranje in izobraževanje v slovenščini

Komisija DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu je danes obravnavala položaj slovenskih skupnosti v sosednjih državah. Med glavnimi težavami Slovencev v zamejstvu so na seji izpostavljali financiranje, izobraževanje v slovenskem jeziku in upadanje njihovega števila. So pa njihovi predstavniki zadovoljni s sodelovanjem z matično državo.

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je ob predstavitvi poročila o položaju slovenskih skupnosti v vseh štirih sosednjih državah omenila glavne izzive, s katerimi se soočajo.

Vsem so skupne težave s finančnimi sredstvi, ki jim jih zagotavljajo države, kjer živijo.

Predstavniki Slovencev v Avstriji so ob tem opozorili, da je Dunaj sredstva zanje celo zmanjšal. Ob napovedanem krčenju sredstev za avstrijsko javno radiotelevizijo ORF so vse tri krovne organizacije pozvale k ohranitvi in okrepitvi programov za narodne skupnosti, koroška deželna vlada pa je v zvezi s tem naslovila poziv na avstrijsko vlado.

Lep Šimenko je poudarila, da predstavnike oblasti v sosednjih državah v vsakem pogovoru opozarjajo na to, da na račun manjšin ne bi smeli zmanjševati sredstev.

Predsednica Zveze slovenskih društev Barbara Antolič Vupora je opozorila, da sredstva iz slovenskega programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah za obdobje 2026-2029 večinoma še niso prišla do manjšin.

V vseh štirih sosednjih državah je izziv tudi zagotavljanje izobraževanja v slovenščini, ki je sicer od države do države urejeno različno. Ministrica se je strinjala s predstavniki manjšine, da je nujno, da se jezik ohranja tudi v družini. Kot je poudarila, v zvezi s tem lahko naredimo to, da zagotovimo izobraževanje v slovenščini od jasli dalje.

Na področju izobraževanja je izziv tudi upadanje števila pripadnikov slovenske manjšine, saj se s tem zmanjšuje tudi število otrok, ki bi se učili slovensko, so poudarjali predstavniki Slovencev v zamejstvu.

Ministrica je tako v predstavitvi poročila kot v odgovoru poslancu Dušanu Stojanoviču (Svoboda) pojasnila tudi problematiko dvojezične višje šole za gospodarske poklice na avstrijskem Koroškem, ki ji zaradi finančnih in kadrovskih težav grozi zaprtje.

Dejala je, da je bila glede tega tudi sama v stiku s pristojnimi oblastmi in predstavniki šole. »Želja je, da jim pomagamo, da bo šola delovala tudi v prihodnje,« je poudarila in dodala, da so dijaki iz te šole iskan kader. Predstavniki Slovencev v Avstriji so izpostavili pomen te edine dvojezične šole v Rožu in se ministrici zahvalili za prizadevanja Slovenije, da jo ohrani.

Lep Šimenko je podprla tudi predlog poslanke Adrijane Kocjančič (SDS), da je treba okrepiti izobraževanje o manjšinah v slovenskih šolah.

Predstavniki Slovencev v zamejstvu so sicer pohvalili sodelovanje s Slovenijo in njeno pomoč pri težavah, s katerimi se soočajo.