Na mejnem prehodu Starod prijeli tihotapca migrantov

Koprski policisti so včeraj ob 20.38 na mejnem prehodu Starod ustavili 48-letnega italijanskega voznika, ki je v avtomobilu Peugeot 308, avstrijskih registrskih tablic, prevažal štiri državljane Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Ugotovili so sum kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje, zato so mu odvzeli prostost in vozilo zasegli. Tujci so med postopkom podali prošnje za mednarodno zaščito. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo in ga bodo danes privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku na OS Koper.