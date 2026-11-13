Glasovali bodo v vseh 212 občinah

V Sloveniji je bil včeraj zadnji dan predčasnega glasovanja za lokalne volitve, ki bodo v nedeljo potekale v vseh 212 občinah v državi, od katerih je 12 mestnih (Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper, Celje, Novo mesto, Velenje, Nova Gorica, Ptuj, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Krško). Kjer župan ne bo izvoljen v prvem krogu, za kar je potrebna več kot polovica veljavnih glasov, bo drugi krog lokalnih volitev 29. novembra.

Za člane občinskih oziroma mestnih svetov se poteguje dobrih 18.000 kandidatov in kandidatk, za položaj prvega občana oz. občanke jih kandidira 614, poroča STA. Na lokalnih volitvah prevladujejo nestrankarski kandidati, ki se v volilno tekmo podajajo s podpisi volivcev, listami občanov oz. lokalnimi strankami, čeprav imajo nekateri izmed teh sicer strankarsko ozadje. Med onimi, ki kandidirajo pod okriljem parlamentarnih strank, je največ kandidatov iz vrst SDS, ki je tradicionalno stranka z razvejano in močno terensko mrežo, sledijo Svoboda, SD in NSi, medtem ko v Levici želijo okrepiti prisotnost na lokalni ravni.

Tudi tokrat med kandidati izrazito prevladujejo moški: med županskimi jih je za kar petkrat več od ženskih kandidatk.

V osmih občinah slovenske Istre in Krasa se aktualni župani povsod razen v Izoli potegujejo za nov mandat. Najmanj kandidatov bo v občinah Sežana in Hrpelje - Kozina (dva), največ pa v Kopru (deset). Na Primorskem bo 24 novih županov izbiralo 210.000 volivcev. Obenem bodo izbirali 455 članov občinskih svetov. Župan potrebuje za izvolitev več kot 50 odstotkov glasov, ne glede na velikost občine, sicer je potreben drugi krog med prvim in drugouvrščenim kandidatom. Člani italijanske narodne skupnosti bodo glasovali tudi za svete samoupravnih skupnosti, ki oblikujejo Obalno samoupravno skupnost.