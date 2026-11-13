Zaradi izpada motene Microsoftove storitve po vsem svetu

Družba Microsoft si prizadeva odpraviti globalni izpad v delovanju, ki naj bi prizadel več deset tisoč uporabnikov po vsem svetu. Kot so v četrtek zvečer sporočili iz družbe, so »težave s povezljivostjo« prizadele storitve, kot so Outlook, Teams in programska oprema z umetno inteligenco Copilot.

Pri Microsoftu so ocenili, da je malo verjetno, da bi bil globalni izpad posledica kibernetskega napada.

Na družbenem omrežju X so motnjo pripisali povečani obremenitvi v več regijah. Kot poroča BBC, to pomeni, da strežniki družbe opravljajo več dela, kot ga običajno zmorejo. Težava naj ne bi bila posledica povečanega prometa, temveč tega, da je določeno število strežnikov nepričakovano nedosegljivih, kar dodatno obremenjuje preostalo infrastrukturo, je sporočil tehnološki gigant.

Družba je danes v svoji najnovejši objavi sporočila, da spremembe, namenjene izboljšanju storitev in odpravi motnje, »ne delujejo tako, kot je bilo pričakovano«. Podjetje preizkuša druge načine za rešitev težav, da bi dostop na svoje platforme omogočilo večjemu številu uporabnikov, ne da bi pri tem preobremenilo svoje sisteme.

Spletno mesto za spremljanje delovanja storitev Downdetector je navedlo, da se je Microsoftov izpad v približno eni uri razširil v 74 držav po svetu in traja že več kot osem ur.

Medtem so singapurske oblasti po navedbah BCC potrdile, da je izpad prizadel nekatere vladne sisteme, da pa »nujne službe delujejo nemoteno«. Da so bile prizadete nekatere javne storitve, so danes sporočile tudi avstralske oblasti.