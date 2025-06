Koroški Slovenci proti krčenju sredstev za manjšine

Predstavnik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik je danes v odprtem pismu avstrijsko vlado pozval, naj prepreči načrtovano zmanjšanje sredstev za podporo narodnim skupnostim. Že prejšnji teden so bili do vladnih načrtov kritični pri Narodnem svetu koroških Slovencev (NSKS).

Sadovnik je izrazil zaskrbljenost glede vladnih načrtov, da se bo v okviru konsolidacije proračuna občutno zmanjšalo finančna sredstva za podporo avtohtonim narodnim skupnostim.

»Načrtovana zmanjšanja - že leta 2025 za 189.000 evrov manj, leta 2026 celo za 599.000 evrov manj - bodo prizadela prav tiste društvene, izobraževalne in kulturne pobude, ki z veliko zavzetostjo gradijo mostove, spodbujajo dialog in omogočajo živo večjezičnost,« je opozoril Sadovnik, ki je tudi predsednik Stalne konference svetov vseh avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji.

Avstrijsko vlado je zato v odprtem pismu pozval, naj prepreči načrtovano zmanjšanje sredstev, se jasno zavzema za to, da vsa ministrstva prispevajo k ohranjanju obstoječih podpornih sredstev. Poziva tudi, naj omogočijo, da se nujno potrebne projektne podpore ne ustavijo ter naj se dogovorijo, da bo ob izboljšanju proračunskih razmer podpora narodnim skupnostim usklajena z inflacijo in finančno okrepljena.

»Avtohtone narodne skupnosti v Avstriji so živ del naše republike. Obogatijo kulturno življenje, krepijo demokratično raznolikost in s svojim delom na področju izobraževanja, mladine in kulture pomembno prispevajo k socialni koheziji,« je še poudaril Sadovnik.

Pri NSKS pa so opozorili, da medtem ko je avstrijska vlada izvajala prilagoditve z inflacijo za večino področij, pa tega ni storila za področje narodnih skupnosti. »Namesto da bi Republika Avstrija dala viden signal glede na desetletja zanemarjanja, da bi popravili škodo, in dolgoletno nepopolno izvajanje zaščitnih določil 7. člena avstrijske državne pogodbe in asimilacijske politike, se zdaj načrtuje krčenje sredstev za narodne skupnosti,« so dodali.

Zato pri eni od krovnih organizacij slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem priporočajo, da se zagotovi večja podpora narodnim skupnostim, da se okrepita raznolikost in zaščita manjšin v Avstriji.

Avstrijski parlament bo o proračunu za prihodnji dve leti po napovedih glasoval 18. junija. Pred tem bodo o osnutku proračuna razpravljali v pristojnih odborih in tudi na plenarnem zasedanju, tako da so še možne spremembe.