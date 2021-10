Kostanj za vse okuse

Po izredno uspešnem uvodu z letošnjo Marajno (ime se navezuje na manjšo shrambno omaro, v kateri so nekoč shranjevali začimbe, jestvine ipd.), ko je 17 kmetij iz Nadiških in Terskih dolin odprlo vrata obiskovalcem in jim predstavilo svoj zaklad domačih dobrot, bo v nedeljo, 17. oktobra, v Gorenjem Tarbiju v občini Srednje zaživel Burnjak, priljubljeni praznik kostanja, ki se letos vrača (skoraj) v tradicionalni obliki: s tržnico domačih pridelkov in izdelkov, na kateri se bodo predstavili beneški kmetovalci in obrtniki, z vodenimi pohodi, kulturnim programom, veselo glasbo in seveda glavnim protagonistom, kostanjem, velikim bogastvom teh dolin.

Tržnica kmečkih pridelkov in obrtniških izdelkov bo v Gorenjem Tarbiju odprta od 10. ure dalje, Burnjak pa se bo letos povezal tudi z dvema posebnima projektoma: festivalom Ikarus, ki je eden izmed osmih zmagovalcev med 643 projekti (uvrstil se je na četrto mesto), prijavljenimi na javni poziv Generalne direkcije za sodobno ustvarjalnost italijanskega Ministrstva za kulturo Borghi in Festival, in katerega vodilna partnerica je Občina Srednje, ter Piha čez doline ..., ki ga je Kulturno društvo Rečan_Aldo Klodič uspešno prijavilo na deželni razpis za financiranje dejavnosti v korist slovenskih narečij na Videmskem.

V okviru Ikarusa, ki se po skoraj poldrugem mesecu zaključuje prav v Gorenjem Tarbiju, bodo organizirali štiri po pet ur dolge pohode: sprehod med kostanji (start ob 9. uri), pohod po sledeh prve svetovne vojne na Humu (start ob 9.05), naravoslovni in gobarski sprehod (start ob 9.30), ter pohod po sledeh tihotapcev Natranke (start ob 9.35). Za udeležbo na pohodih je obvezna prijava, pohodnikom pa bodo ponudili tudi kosilo (cena je 20 evrov oziroma 10 evrov za mlajše od 10 let), za katerega je prav tako obvezna rezervacija. Popoldne pa bo na travniku med Gnjidovico in Gorenjim Tarbijem še uradna otvoritev stalne inštalacije mednarodno uveljavljenega umetnika Giannija Osgnacha na temo meje kot prostora mirnega sobivanja, izmenjave mnenj in izkušenj ter ustvarjanja novih priložnosti.

Na pobudo KD Rečan_Aldo Klodič pa se bodo v okviru projekta Piha čez doline ... ob 14. uri poklonili beneškemu kantavtorju Francescu (Kekku) Bergnachu, duši Sejma beneške piesmi, ob dvajsetletnici njegove smrti. Podoben dogodek so že priredili prejšnjo soboto na Lesah, ko sta nastopila vokalna skupina dvojezične šole, bend BK Evolution in so predstavili dva glasbena video posnetka in pesmarico Kekkovih pesmi. Ob 15.30 bo še otroška predstava SSG Medved z miško na rami.

Sicer pa bodo organizatorji praznika kostanja na različnih koncih vasi poskrbeli tudi za hrano in pijačo, po ulicah pa bodo za veselo vzdušje poskrbeli tudi domači harmonikarji.

Burnjak prirejajo krajani in tamkajšnja župnija, Polisportiva Gorenji Tarbij, Kmečka zveza in Pro loco Nediške doline v sodelovanju s številnimi partnerji in pod pokroviteljstvom vseh občin Nadiških dolin. Zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa morajo obiskovalci Burnjaka izpolnjevati PCT pogoj oziroma imeti covidno potrdilo.