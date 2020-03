Kot skala trdno prepričanje, da je Slovenija zaprla mejo

Preteklo sredo zvečer je Luca De Carlo na svoji Facebook strani objavil tri fotografije o zaprtju nekdanjih maloobmejnih prehodov med Italijo in Slovenijo, nad njimi pa zapisal: »Gli sloveni chiudono i confini con l’Italia, noi invece continuiamo a foraggiare la loro minoranza che vive in Italia.« Ali po naše: Slovenci zapirajo meje z Italijo, mi pa nadaljujemo s krmljenjem njihove manjšine, ki živi v Italiji. Luca De Carlo je znan predstavnik Fratelli d’Italia iz pokrajine Belluno. Rodil se je v istem kraju kot Roberto Menia, Pieve di Cadore, le enajst let pozneje. Živi v kraju Colalzo di Cadore, po poklicu je trgovec. Od leta 2009 je župan občine Colalzo di Cadore, predlanskim v tem času je bil izvoljen v poslansko zbornico in postal tajnik poslanske komisije za kmetijstvo, pred dobrim mesecem pa še deželni koordinator stranke Giorgie Meloni. Njegova sredina objava je izzvala že prvi dan več kot 130 komentarjev in komentarjev h komentarjem. Šestnajst komentatorjev mu je pritrdilo, 37 ga je besedno ošvrknilo. Med temi je bilo več slovenskih imen.