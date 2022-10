»Kot skupnost bomo preživeli, če bomo vezani na gospodarstvo«

V ponedeljek bo v restavraciji Križman v Repnu ob 17. uri v prvem in ob 18. uri v drugem sklicu potekal 46. redni občni zbor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, ki bo volilnega značaja. Kljub težavnemu gospodarskemu trenutku nameravajo pri SDGZ izpostaviti, da želijo ostati pozitivni ter ustvarjati pogoje za rast, pravi predsednik Robert Frandolič, ki se mu izteka mandat. Ogromen porast cen energentov pesti podjetja, zato je potrebno ukrepanje politike, tako krajevne kot evropske, prav tako nanje vpliva kriza industrijskih obratov v Furlaniji - Julijski krajini. Morda pa bo kriza privedla do tega, da bomo kot skupnost razumeli, da potrebujemo gospodarstvo, med obetavnimi sektorji pa so trgovina, turizem in enogastronomija ter oskrba starejših oseb, gospodarstvo pa ne more shajati brez bančništva, je prepričan Frandolič.

Do občnega zbora prihaja v za gospodarstvo posebno kritičnem trenutku. Kaj boste izpostavili v svojem poročilu?

Res je, da smo v kritičnem trenutku, tudi v trenutku negotovosti, ne vemo, kaj se dogaja. Sami ugotavljamo, da problem energentov in inflacije postaja zelo težak za mala podjetja. Kar želimo izpostaviti, je, da ne glede na vse težave, ki se, če smo pošteni, nadaljujejo od samega covida in že od prej, želimo ostati pozitivni in pozitivno delovati na našem trgu ter ustvarjati pogoje za rast in nove delovne pogoje. Res je, da naše članstvo sestavljajo mala in mikro podjetja: njim je treba nuditi čim več podpore, ne samo z besedami, ampak tudi s pridobivanjem čim več informacij in sredstev za preživetje. Na tem delamo, tudi kot partnerji raznih združenj, kot so Confartigianato, Confcommercio in CNA, pridobivamo informacije, da naši člani ostanejo aktivni in se še naprej razvijajo.

O krizi se pogosto piše, a prej ste rekli, da želite ostati pozitivni. Obstajajo po Vašem mnenju kaki znanilci boljših časov v podjetništvu? Kaj opažate med člani?

Rekel bom tako: po naravi sem precej optimist, mislim, da so naši člani zelo vztrajni, iščejo ideje in rešitve. Morda bo to dolgo obdobje krize pripeljalo do tega, da se bomo kot skupnost slovenskih podjetnikov in tudi kot skupnost na splošno zavedali, da rabimo energijo in silo, zelo vezano na gospodarstvo, ki ustvarja nove ideje in spodbude ter združuje od šol do mladih in kulture. Mislim, da je prišel čas, da razumemo, da bomo kot skupnost preživeli, če bomo vezani na gospodarstvo in na tiste silnice, ki ustvarjajo gospodarstvo.