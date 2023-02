Kradel je šolske računalnike

Policisti Policijske postaje Kozina so izsledili storilca kaznivega dejanja velike tatvine, ki je junija lani vlomil v prostore osnovne šole v Hrpeljah. Z zbiranjem obvestil in dokazov je bilo ugotovljeno, da je kaznivo dejanje izvršil 34-letni državljan Slovenije, doma z območja Ljubljane. Osumljeni je iz prostorov osnovne šole in prostorov športnega društva ukradel več računalnikov in avdio video opreme, v skupni vrednosti najmanj 3.700 evrov. Zoper osumljenega je bila na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podana kazenska ovadba. Osumljeni pa je zaradi več drugih kaznivih dejanj na območju celotne Policijske uprave Koper že v priporu.