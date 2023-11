Kradel v masažnih salonih in spolno napadel zaposleno

Videmski policisti so prijeli še četrtega člana kriminalne združbe, ki je na Videmskem kradla v kitajskih masažnih salonih. Gre za 19-letnega italijanskega državljana, ki je osumljen tudi spolnega nasilja na račun ene od zaposlenih. Preiskovalci so zbrali tehtne dokaze, da je 10. junija v nekem stanovanju v Vidmu skupaj s pajdašema oropal dve maserki. Ostala dva storilca so aretirali 10. avgusta. V stanovanje so vdrli zamaskirani, pri čemer so imeli pri sebi tudi dva noža. Odnesli so tri mobilnike in 460 evrov v gotovini, nato so pobegnili. Policisti iščejo še petega člana tolpe, ki naj bi 13. junija sodeloval pri tatvini v Manzanu. Skupno so na Videmskem izvedli pet tatvin.