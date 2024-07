Na stojnicah, na katerih so se v sklopu socialnega tedna še danes predstavljale katoliške in druge organizacije, je bilo slišati tudi slovensko besedo. Slovenska prosveta in Svet slovenskih organizacij sta v bližini cerkve sv. Antona mimoidočim namreč predstavljala razgibano realnost Slovencev v Italiji.

»Ljudje iz vse Italije so se z zanimanjem vstavili in spraševali. Mislili so, da prihajamo iz Slovenije, pa smo jim razložili, da temu ni tako,« je na stojnici Slovenske prosvete dejal njen predstavnik Igor Švab. Gostje so si lahko z rdečimi, oranžnimi in črnimi opečnatimi motivi Narodnega doma tudi potiskali spominske razglednice. Na videoposnetku pa so spoznavali razvejano dejavnost te kulturne organizacije. Poseben poudarek je bil na Študijskih dnevih Draga.

Da je bil Socialni teden katoličanov idealna priložnost za predstavitev slovenske stvarnosti italijanskim sodržavljanom, pa je pri stojnici Sveta slovenskih organizacij povedal Ivo Corva. Obiskovalci so lahko na ekranu spoznali ustanove, društva in druge slovenske organizacije, ki delujejo od Trbiža do Milj.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.