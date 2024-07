Koprski policisti so včeraj ob okrog 13.30 pri bivšem mejnem prehodu Starod ustavili 24-letnega državljana Albanije, ki je pripeljal s kombiniranim vozilom Nissan. Pri kontroli so policisti ugotovili, da je moški v vozilu prevažal 32 oseb (med njimi 9 otrok), ki so nezakonito vstopile na območje Slovenije. Vozniku je bila odvzeta prostost in bo danes priveden na sodišče; tujci, vsi državljani Turčije, pa so v postopku zaprosili za mednarodno zaščito in so bili odpeljani v azilni dom.