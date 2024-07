28-letnik umrl med pohodom

Malo po polnoči so gorski reševalci iz Alpaga in Pordenona začeli z iskanjem 28-letnika iz Maniaga. Ta je včeraj parkiral avtomobil na Piancavallu, kjer je začel pohod proti vrhu gore Cimon. Zadnji stik med njim in svojci je bil ob 13.55, ko je poslal sporočilo, v katerem je zapisal, da se nahaja na območju Casere Palantine. Ko so ga zaskrbljeni znanci poskusili klicati, ni bilo več odziva.

Po zapletenem nočnem iskanju so mrtvega 28-letnika zgodaj zjutraj našli pri prelazu Colombera. Truplo so našli, ker so sledili zvonjenju telefona. Reševalci so lahko le potrdili njegovo smrt zaradi zdrsa in padca po melišču, po katerem se je vzpenjal. Do poznega dopoldneva so morali reševalci čakati, da bi se razblinila megla, saj je za prevoz trupla v dolino potreben helikopter. Ta pa ne more leteti v slabem vremenu.