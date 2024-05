Kradla sta v Eurospinu

Policisti iz Vidma so v torek, 21. maja, aretirali dva moška, ki sta osumljena, da sta storilca tatvine v supermarketu Eurospin v Drevoredu Palmanova. Dvaintridesetletnika in triintridesetletnika, oba sta državljana Maroka, so izsledili v bližini trgovine kmalu po tatvini. Opazil ju je mimoidoči, ki je poklical na interventno telefonsko številko 112. Med osebno preiskavo so policisti našli več prehrambenih izdelkov, ki sta jih ukradla. Eden od dveh je na aretacijo odreagiral nasilno, pri čemer so mu morali policisti nadeti lisice. Tudi sostorilec se jim je nato upiral. Oba sta osumljena tatvine v oteževalnih okoliščinah in upiranja uradni osebi. Sodnik za predhodne preiskave je potrdil aretacijo in odredil za oba prepoved bivanja na Videmskem.