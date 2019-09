Kredarico pobelil sneg, v nižinah ohladitev in dež

Kredarico je ponoči pobelil sneg in se je živo srebro spustilo pod ničlo. Ob 9. uri je Arso nameril -1 stopinjo Celzija.

Sinočnja vremenska fronta je bila po pričakovanjih solidna in je vztrajala nad našim območjem do jutrišnjih ur. Živo srebro se je v Trstu ob morju spustilo do 14 stopinj (podatki Osmer), v Zgoniku do 11 stopinj Celzija in na Goriškem do 12 stopinj Celzija. V Trstu ob morju je sinoči in ponoči skupaj padlo okrog 20 litrov dežja na kvadratni meter, okrog 30 na Kraški planoti in na Goriškem. Najnižjo nočno temperaturo v FJK je deželna meteorološka opazovalnica Osmer namerila na Višarjah, kjer se je temperatura spustila do 2,4 stopinje Celzija.

Vremenska slika se postopno izboljšuje. Vremenska fronta je že zapustila naše kraje, za njo pa prehodno ostaja še nekaj nestanovitnosti. V dopoldanskih urah ni ravno izključeno, da bo ponekod padlo še nekaj kapelj dežja, sicer pa bo jasnina vse bolj pogosta.

V popoldanskih urah bo pretežno jasno in nekoliko topleje.

Tudi jutri in v sredo bo v glavnem precej sončno in prijetno toplo. V sredo bo pihala šibka burjica. Podobno vreme s prevladujočo jasnino se bo v glavnem nadaljevalo do vključno sobote ali nedelje, nato se bo predvidoma ozračje ponovno ohladilo.