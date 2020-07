Kriminalistična preiskava od Sežane do Slovaške

Kriminalistična policija iz Kopra je konec junija po dalj časa trajajoči preiskavi koprskemu tožilstvu ovadila 33-letno direktorico družbe iz Sežane in njenega 40-letnega brata. Oba sta osumljena kaznivega dejanja davčne zatajitve in pranja denarja ter ponarejanja in uničenja poslovnih listin, ona pa je osumljena še kaznivega dejanja zlorabe položaja.

Kriminalisti so na podlagi dokumentacije in elektronskih naprav, ki so jih zasegli, ugotovili, da naj bi osumljenca nezakonito upravljala družbe iz Sežane, Ljubljane in Slovaške. S prirejeno dokumentacijo, ki je bila pomanjkljivo izpolnjena, naj bi prikazovala lažne prevozne storitve. Te naj bi slovaška družba naročala družbi iz Sežane, ki naj bi za izvedbo prevozov najela družbo iz Ljubljane. Ljubljansko podjetje naj bi sežanskemu izdajalo lažne račune, to pa naj bi plačilo zahtevalo od slovaške družbe. Podjetje iz Ljubljane zaradi svojega statusa neplačujočega gospodarskega subjekta za račune, ki naj bi jih izdalo v Sežano, ni plačalo davka na dodano vrednost (DDV). Sežansko podjetje naj bi nato, na podlagi lažnih računov, od finančne uprave Republike Slovenije (FURS) zahtevalo vračilo DDV-ja, za katero ni bilo upravičeno. Z zavajanjem FURS-a naj bi sežansko podjetje oškodovalo državni proračun za 176.000 evrov.

Poleg tega naj bi sežansko podjetje opralo 835.000 evrov slovaškega denarja, ki je izviral iz kaznivih dejanj. Le-tega naj bi na podlagi lažnih računov nakazovalo ljubljanskemu in slovaškemu podjetju. Osumljena 33-letnica pa naj bi za povrh še zlorabila svoj položaj direktorice ter 12.000 evrov družbenega premoženja neupravičeno potrosila zase in za svojega partnerja.