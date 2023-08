Kriška »kraljica bombaža« vpletena v afero

Joža Sedmak (po domače Nenka) je v Križu in daleč naokrog poznana kot »kraljica bombaža«. Njeno življenje je podobno pravljični filmski zgodbi, ki si jo je v svojem znamenitem romanu Aleksandrijski kvartet menda »izposodil« angleški pisatelj Lawrence Durrel. Križanka se je po poroki z zelo bogatim Angležem Jamesom Oswaldom Finneyem (njegova družina je bila v domovini lastnica železnic in v Egiptu bombažnih plantaž) preselila v Aleksandrijo.

Po moževi smrti leta 1943 je podedovala ogromno premoženje, ki ga je v manjši meri (šlo je vseeno za velike vsote denarja) delila tudi s kriškimi sorodniki, večji del pa zapustila Vatikanu in raznim fundacijam (ena še deluje v Trstu). Joža (1892-1983) je izhajala iz revne ribiške družine, njeno pisano življenje je v filmu Zgodba o Aleksandrinkah opisal filmski režiser Metod Pevec, čeprav ni imela nič skupnega s slovenskimi ženami in dekleti, ki so se selile v Egipt. Razen tega, da je tudi ona nekaj časa živela v Aleksandriji.

Knjiga La Commode. Una storia italiana (založba Castelvecchi, 2022) Gina Famigliettija ni življenjska zgodba »kraljice bombaža«, temveč zgodba afere, v kateri je bila gospa iz Križa tako ali drugače vpletena. Protagonistka knjige je zelo dragocena starinska komoda (komplet sobnih miz in predalnikov), ki jo je Joža Sedmak prinesla s sabo iz Londona v Rim. To se je zgodilo leta 1962.