Kritično o »vojni in miru« v Ukrajini

»Ko govorimo o vojni, si ne smemo privoščiti, da bi bili neumni, težko pa bomo pametni,« je novinar Dnevnika Ervin Hladnik - Milharčič v sredo dejal na srečanju, ki sta ga priredila Narodna in študijska knjižnica in Slovenski klub. O »vojni in miru« v Ukrajini se je z novinarjem Radia Capodistria Stefanom Luso pogovarjal še Ivan Verč, rusist, upokojeni profesor slavistike na Univerzi v Trstu in dopisni član SAZU.

Udeleženci res dobro obiskanega srečanja so Gregorčičevo dvorano zagotovo zapustili bogatejši za številne nastavke za kritično razmišljanje o aktualnih dogodkih, saj so lahko prisluhnili strokovnjakoma, ki sta – vsak glede na področje svojega delovanja – nakazala specifike rusko-ukrajinske vojne.

Verč je v uvodni misli opozoril, da se je ta pridružila množici tematik, o katerih razmislek ali razumevanje nista zaželena, nujna pa je opredelitev »za« ali »proti«, kar je značilno za čas, v katerem živimo. »Upam, da po Putinovem padcu ne bomo naredili iste napake, kot smo jo po padcu Sovjetske zveze, ko je Zahod bil prepričan, da je to pomenilo tudi padec Rusije. Pa ni bilo tako,« je dejal. Neznanka je, kakšna bo Rusija po padcu Putina, pravi. Lahko bo boljša, lahko slabša. »Nekaj pa je gotovo: svoji identiteti se ne bo odpovedala,« je prepričan Verč.

Zelo problematično, če ne celo kaj več, je enačenje Rusije s predsednikom Vladimirjem Vladimirovičem Putinom. »O njem danes poslušamo 24 ur na dan, ko pa je govor o Rusiji in njeni kulturi, je treba po treh minutah prekiniti,« je kritično povzel aktualni trend v medijski komunikaciji, v kateri je slišati (in brati) vse, od floskul mimo stereotipov in polresnic do čistih neresnic. »Nimam odgovorov na vprašanja geopolitike,« je priznal Verč, meni pa, da aktualni odnos med ZDA in Rusijo temelji na kategorijah, ki so arhaične, zastarele.

»Kot je dejal Voltaire, smo novinarji kot potočki: bistri, a ne preveč globoki,« je šaljivo dejal Hladnik - Milharčič, ki je v svoji karieri že poročal s številnih vojnih žarišč. Ko se je letošnjega 24. februarja začela vojna v Ukrajini, je bil v Kijevu. Leta 2014 je o protestih, ki so z oblasti odnesli ukrajinskega predsednika Janukoviča, poročal s kijevskega Trga Majdan. »V tej vojni imamo vsi problem. Ker je ena tistih vojn, v katerih se je težko ne opredeliti,« meni novinar. Ta sicer – tako kot tudi Verč – meni, da gre za vojno, ki je Putin ne more zmagati.