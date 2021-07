»Kritik ob 13. juliju ni bilo prijetno poslušati«

Sreda. Računalnik je zacimbelinkal. Novo sporočilo. Pošiljatelj: Tanja Mljač, konzulka v Trstu. »Dragi prijatelji, kot morda veste se moj mandat v Trstu v ponedeljek izteče. S strumnim dostojanstvom, a ne z lahkim srcem se poslavljam od dela, ki sem ga že drugič v svoji karieri opravljala z velikim veseljem, to pa predvsem zato, ker sem se med vami vedno počutila kot doma.«

Kdo ste, Tanja Mljač? Diplomati ste običajno zadržani, težko je kaj izvedeti o vašem zasebnem življenju. Drži, da ste med lansko karanteno proizvajali džin in pršilo za svež zadah?

Ma kdo vam je to povedal?

Naši viri v diplomaciji.

Prvi podatek je zgrešen. Ravno pred kratkim sem prosila na ministrstvu, naj mi vklopijo pregled depeš od doma. Čudili so se, kako da tega še nisem uredila. Pač, med karanteno nisem ostala doma, vedno sem hodila v službo.

Kaj pa informacija o džinu?

Nekaj sem probala, ja. Moje veselje so sicer eterična olja. Danes sem se ukvarjala s sivko, na primer. V drugem življenju bo to moje delo.

Kdaj ste začeli delati v diplomaciji?

Ko sem bila na študijski izmenjavi v Washingtonu, sem izvedela za razpis za vstop v diplomatsko službo. Prijavila sem se, povabili so me na razgovor in takrat se je začelo.

Kdaj je bilo to?

Leta 2000.

Katera je bila vaša prva zadolžitev?

Zanimali so me mednarodni odnosi v kulturi, na tem področju sem tudi delala tri leta, potem sem prišla v Trst. Prvi mandat je trajal od junija 2003 do leta 2008, drugi od julija 2016. Začela sem kot vicekonzulka, nato sem napredovala v konzulko.

Kdaj je bilo najbolj naporno?

Zelo naporno je bilo na začetku prvega mandata, ko sem imela po 200 ljudi pred vrati. Delo je bilo suhoparno in hkrati naporno.

Zakaj je bila takrat vrsta pred vrati?

Šele vstopali smo v EU, zato je bilo ogromno dela povezanega z vizami. Če primerjam prvi in drugi mandat, je to čisto drug svet ...

Sta bila vaš prvi in drugi mandat v Trstu različna tudi po odnosu italijanskih oblasti do slovenske države?

Odnos se je bistveno spremenil po lanskem 13. juliju. Ne samo na papirju, tudi dejansko se po lanskem srečanju dveh predsednikov v Trstu pozna velik napredek v odnosu z italijanskimi sogovorniki.

Spravno dejanje Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle so spremljala tudi negodovanja in protesti. So se nasprotniki dvojnega poklona v Bazovici oglasili tudi na slovenskem generalnem konzulatu v Trstu?

Prejeli smo kar nekaj klicev in pisem ... Ni bilo prijetno, res. Bili smo pred zahtevno nalogo, priprave so terjale veliko energije, zato res ni bilo prijetno poslušati nekaterih posameznikov, ki bodo mogoče šele čez čas razumeli, kaj se je zgodilo 13. julija 2020 v Trstu.