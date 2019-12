Krivolovci v kraški jami

Policisti s Kozine so bili pred nedavnim obveščeni o odkritju vabe oz. pasti, namenjene nezakonitemu lovu zaščitenih jamskih hroščev, ki so jo neznanci nastavili v eni od kraških jam na območju občine Hrpelje-Kozina. Vanjo se je ujelo več različnih jamskih hroščev.

Gre za stekleno vabo (lonček), v katero so krivolovci nastavili prenasičeno solno raztopino, ki ujete živali takoj primerno konzervira. Tovrstne pasti so lahko v jami nastavljene dalj časa.

Vrsto odkritih hroščev bodo ugotavljali strokovnjaki na Biotehnični fakulteti. Policisti poizvedujejo za storilcem, ki tvega zaporno kazen od treh do petih let, saj gre za nezakonito dejanje z zaščitenimi živalmi in rastlinami.