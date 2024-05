Pod vplivom alkohola in brez vozniške tihotapil 27 migrantov

Postojnski policisti so včeraj ob 20. uri v Petelinjah ustavili tovorno vozilo, ki ga je vozil 34-letni albanski državljan. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, poleg tega je alkotest pokazal 0.52 mg/l in je torej vozil pod vplivom alkohola. Ugotovili so tudi, da so na vozilu nameščene ukradene registrske tablice in da sploh ni registrirano. V tovornem delu so odkrili 27 državljanov Turčije, med njimi 9 otrok, ki jih je voznik nezakonito prepeljal čez državno mejo. Zaradi vseh omenjenih kršitev bodo zoper njega podali obdolžilni predlog. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa so mu policisti tovorni vozilo zasegli. Ostali postopki še potekajo.