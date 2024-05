Opčine bodo spremenili v dišeči vrt

Že petnajst let se vsako pomlad Opčine spremenijo v dišeči vrt, kjer se trgovci in prebivalci potegujejo za najlepše urejeno gredico. Tekmovanje Opčine v cvetju, ki ga prireja konzorcij Skupaj na Opčinah v sodelovanju s tržaško občino, Združenjem za zaščito Opčin in društvom Marino Simic, je med Openci zelo priljubljeno.

»Prireditev odpira niz dogodkov, ki jih konzorcij z drugimi organizacijami ponuja na Opčinah vse do konca leta,» je včeraj predstavitev dogodka v tržaški občinski palači uvedla podžupanja Serena Tonel. »Spodbuja na primer sodelovanje med trgovci, zasebniki in podjetniki, ki bi ga radi prenesli tudi na druga območja tržaške občine.« Od ponedeljka dalje bodo organizatorji sprejemali kandidature na »lepotno« tekmovanje in isti dan ob 18.30 priredili uradno predstavitev v dvorani Zadružne kraške banke Trst Gorica, ki dogodek podpira. Kandidature bodo nato zbirali do 30. junija v cvetličarni Il Bucaneve, v semenarni Sosič in v trgovini Pelletterie Roberta.

»K sodelovanju vabimo stanovalce, ki imajo vrt na ulici,vidne terase, okna ali druge prostore, ki jih želijo okrasiti s cvetjem, trgovce in gostince. Dobrodošli so tudi tisti, ki niso včlanjeni v konzorcij,» je povedala predsednica konzorcija Skupaj na Opčinah Nadia Bellina in spomnila, da bodo najlepše cvetne kompozicije nagradili 14. julija ob 17.30.

S tekmovanjem želijo organizatorji polepšati openske ulice z naravi prijaznim pristopom. »Pristojni smo za zaščito okolja na Opčinah,» je Združenje za zaščito Opčin predstavil njegov predsednik Dario Vremec, »to tekmovanje je kot prvi spomladanski cvet, ki ponuja najlepšo sliko naše vasi.«

Najlepše gredice, zelenice in druge cvetoče okrase bo izbrala strokovna žirija, ki se bo med 13. majem in 6. julijem sprehajala po Opčinah. Dobrodošle bodo gredice, ki se primerno ujemajo z okoljem, ter tiste, ki spoštujejo kraške običaje. Lani se jih je za priznanja potegovalo kar 50 v več kategorijah. Tudi letos, ko bodo nagradili prve tri za vsako kategorijo, pričakujejo množičen odziv. Organizatorji so napovedali, da bosta dva prostovoljca v obdobju tekmovanja skrbela za zelenico sredi krožišča med Dunajsko cesto in Proseško ulico.