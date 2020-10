Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Krompirjeva juha s hrenovko

Dolgočasen, vlažen mrzel nedeljski popoldan.

Volit smo šli že zjutraj, čeprav sem že večkrat prisegel, da ne bom šel več, a kaj, ko je stara navada železna srajca. Od teh volitev si tako in tako ne obetam kaj prida. Ko boste prebrali te vrstice, bo najbrž marsikaj že bolj jasno. Pesimizem ...

Recept moram napisati danes, v nedeljo, ker bom prihodnji teden v Barceloni, vsaj nekaj prijetnega v tej sivini. Bi se morda spustil v neko katalonsko avanturo? Ne, raje ne. Morda nekaj španskega? Niti, ostal bom raje doma in si omislil nekaj bolj domačega. No, že imam.

Spomnil sem se namreč, da je moj štiriletni vnuk prepričan oboževalec hrenovk, „wuerstel«, kot jih kliče on. Prejšnji teden si je privoščil priljubljeno pico s hrenovko, neprijazno nedeljsko popoldne pa me je prepričalo, da vam predlagam krompirjevo juho s hrenovkami, ki sem mi zdi prav primerna za mokro majsko večerjo. Pa tudi vse potrebno imam doma.

Torej, potrebujemo:

300 g krompirja

100 g korenja

100 g graha (svežega ali zmrznjenega)

100 g sladke koruze (iz konzerve)

malo čebulo

50 g riža

2 para hrenovk (bolše če niso piščančje)

2 žlici paradižnikove mezge

jušno kocko

oljčno olje

sol, poper

ščepec suhega timijana

Krompir olupimo in ga narežemo na kockice. Če imamo svež grah, in sedaj smo v polni sezoni, ga oluščimo, korenje ostrgamo in ga narežemo na drobne kocke, čebulo drobno sesekljamo.

Najprej na olju prepražimo čebulo, nato dodamo še krompir, ki ga tudi prepražimo.

Sedaj lahko dodamo koruzo, korenje, grah in paradižnikovo mezgo. Na hitro prepražimo in zalijemo s potrebno količino tople vode (približno tri četrt litra). Če bomo videli, da je zadeva pregosta lahko dolijemo še nekaj vode.

Dodamo polovico jušne kocke in pustimo, da zavre. Ko juha zavre, vsujemo vanjo riž, poskusimo, če je dovolj slana in dodamo še timijan. Riž se po navadi kuha 15-18 minut, odvisno od sorte, 3 minute, preden je riž skuhan, stresemo v juho še na kolobarje narezane hrenovke, ki se skuhajo takoj.

Če vam je všeč, lahko v juho prilijete še nekaj žlic sladke ali še bolje kisle smetane, namesto riža pa lahko uporabite tudi testenine. Namesto hrenovk pa lahko vkuhate tudi kranjsko klobaso, seveda bo čas kuhanja v tem primeru daljši. Namesto graha pa lahko uporabite fižol. Skratka, sestavine so lahko najrazličnejše, odvisno pač od vaše domišljije.

Dober tek!

Ivan Fischer