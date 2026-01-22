Krška nuklearka je za podjetnike iz FJK zanimiva

Jedrska elektrarna v Krškem je za podjetnike iz Furlanije - Julijske krajine zelo zanimiva. Na vabilo predsednika stanovskega združenja industrijcev Confindustria Alto Adriatico Michelangela Agrustija je Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) pred dnevi priredilo obisk slovensko-hrvaške nuklearke. Obisk je povzročil tudi nekaj političnih debat o takšni in drugačni podpori iz FJK domnevno nevarni nuklearki.

Obojestransko zanimanje

Organizacija obiska edine slovenske jedrske elektrarne spada v povezovalno poslanstvo SDGZ, meni njegov deželni predsednik Fabio Pahor. SDGZ je namreč začelo navezovati tesnejše stike z deželnimi stanovskimi združenji industrijcev, obrtnikov in drugih gospodarskih akterjev. Ponedeljkovega obiska se je naposled udeležilo trideset podjetnikov, pretežno s Tržaške in Videmske. Sodelovali so člani Confindustrie in SDGZ, vodenemu obisku nuklearke so sledili pogovori za mreženje.

Kot je za Primorski dnevnik izpostavil Pahor, je imel obisk dve izrecno podjetniški plati. Po eni strani predstavlja temelje za čezmejno sodelovanje med Krškim ter v Italiji domujočimi podjetji, ki so že dejavna v vrednostnih verigah jedrske energije. Med drugimi sta v naših krajih aktivna tržiško podjetje Mangiarotti ter tržaški Orion, ki je pred nedavnim v Savdsko Arabijo za potrebe naftne industrije napotil največji ventil na svetu. Podobne ventile pa potrebujejo tudi jedrske elektrarne. Drugo pomembno poglavje obiska je zanimanje upraviteljev jedrske elektrarne v Krškem za italijanske oziroma zamejske dobavitelje. Med drugim, je še poudaril Pahor, so se obiska udeležili tudi člani SDGZ, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem industrijskih objektov. Ti so imeli možnost, da v Krškem predstavijo svoja podjetja.