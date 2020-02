Kurenti obiskali državni zbor

Kurenti in drugi tradicionalni pustni liki in maske s Ptuja so danes, dan pred začetkom 60. Kurentovanja, obiskali državni zbor, kjer jih je sprejel podpredsednik DZ Jože Tanko.

Kurentovanje, ki se že nekaj let odvija pod okriljem Unesca, se bo na Ptuju začelo jutri (sobota) in bo trajalo do 25. februarja. Današnjega obiska v državnem zboru so se med drugim udeležili županja Nuška Gajšek, predsednik organizacijskega odbora Kurentovanja Branko Brumen ter 17. princ karnevala Darko Cafuta - baron Jakob Zekel Videmski z gardo,