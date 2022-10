Kurjenje na drva je cenejše, a ne vedno okolju prijazno﻿

Energetska kriza, ki se izraža tako v obliki grožnje morebitnega pomanjkanja zemeljskega plina kot v vrtoglavi podražitvi energentov, ki je že marsikoga pahnila na rob energetske revščine, nas sili v iskanje različnih rešitev, s katerimi bi vsaj delno omejili prehitro odtekanje mesečnih virov za plačevanje položnic. Podatki kažejo, da se gospodinjstva odločajo za alternativne vire energije, med katerimi je pogosta izbira lesa tako za ogrevanje kot kurjavo.

Na splošno je les odličen energent. Če prihaja iz krajevnih gozdov oziroma posesti, je najbolj trajnostna rešitev za okolju prijazen in obnovljiv vir energije, čeprav obstajajo nekatere pasti. Les namreč ni povsem nedolžen, saj je lahko, če ga ne uporabimo pravilno, močno škodljiv za zdravje in okolje, z njim pa so povezane zastrupitve z ogljikovim monoksidom, do katerega pride zaradi nepravilnega delovanja gorilnih naprav ali kurjenja. Po podatkih italijanskega ministrstva za zdravje je incidenca tovrstnih zastrupitev kar 20 na 100 tisoč prebivalcev, število smrtnih žrtev pa je blizu 6 odstotkom. Pred začetkom kurilne sezone (še najraje spomladi) je torej treba preveriti, ali ogrevalna naprava oziroma sistem deluje brezhibno, dimne kanale (dimnike) pa je treba očistiti.

Ključno je, da za ogrevanje uporabljamo le goriva, ki so namenjena za posamezne kurilne naprave. Odpadna motorna ali druga olja, barvan ali drugače kemično obdelan les, plastika in karkoli drugega ne spadajo v peč.

Pri sistemih, ki uporabljajo polena, je izjemno pomemben način kurjenja drv. Morda se čudno sliši, a velik del gospodinjstev nepravilno kuri z lesom, saj se mnogi ne držijo osnovnih pravil. Če v peč dodamo veliko polen, še ne pomeni, da bo v domačih prostorih topleje.

Les mora biti vsekakor čist (barvan in umazan od zemlje), suh (pravilno sušenje traja najmanj 1,5 do 2 leti), pred nalaganjem pa mora biti vsaj en dan skladiščen na toplem oziroma na sobni temperaturi. Suh les se namreč z lahkoto vname in hitreje gori.Papir nikakor ni primeren za kurjenje, saj ne pripomore k doseganju želene temperature, običajno pa je tretiran in posledično se ob izgorevanju v ozračje sproščajo kemijske snovi.