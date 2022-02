Lani vsak zavrgel 31 kg hrane

Če je ustavitev javnega življenja, ko so bile restavracije zaprte in so ljudje zato za vsakodnevne obroke morali poskrbeti sami, blagodejno vplivala na zmanjšanje količin odpadne hrane, se je s povratkom v »normalnost« ta učinek že razblinil, opozarjajo ob današnjem dnevu za zmanjšanje zavržene hrane, ki ga v Italiji letos obhajajo deveto leto zapored. V letu 2021 je vsak prebivalec tedensko v povprečju zavrgel 595,3 g hrane, kar v letu dni nanese za skoraj 31 kg. To je precej več kot leta 2020, ko sta ta dva podatka znašala 529 g tedensko oz. 27,5 kg letno.

Cilj današnjega dne boja proti odpadni hrani, za katerega je pobudo dal Tržačan Andrea Segrè, profesor za kmetijsko politiko na bolonjski univerzi, je ozaveščanje posameznikov in celotne družbe o nesprejemljivi in škodljivi navadi nesmotrnega ravnanja s hrano, zaradi katerega ogromne količine živil vsakodnevno pristanejo v smeteh. V zabojnike vsako leto odvržemo 1.866.000 ton hrane, to je za vrtoglavih 7,37 milijard evrov izdelkov. Za primerjavo: gre za dvakratnik vsote, ki jo je vlada doslej namenila za blažitev učinka podražitve energentov, svarijo pri kampanji Spreco zero. Če k temu prištejemo še hrano, ki se izgubi ali zavrže v samem postopku proizvodnje, to je na kmetijah, pri prevozu, v obdelavi, distribuciji in trgovinah, je tukaj izgube na letni ravni za 5.164.928 ton,vrednost zavržene hrane se tako povzpne na skoraj 10,5 milijarde evrov. Toliko je vlada v zadnjem finančnem zakonu namenila za investicije v infrastrukture.