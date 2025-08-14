Latvijsko podjetje ogoljufal za več kot 149.000 evrov

Koprski kriminalisti so na podlagi prijave gospodarske družbe iz Latvije opravili preiskavo suma goljufije zoper 49-letnega državljana Italije, ki začasno prebiva v Sloveniji. Ugotovili so, da je bil moški direktor in lastnik zdaj že izbrisane gospodarske družbe z območja slovenske Istre. Leta 2021 je ogoljufal direktorja partnerske latvijske družbe in jo oškodoval. Obljubljal mu je, da bo dolg, ki ga je istrsko podjetje imelo pri latvijskem partnerju, poravnal. Tik pred naročili blaga (naročal je pelete) je odplačeval manjše deleže, zato da ne bi latvijska družba kljub naraščanju dolga ustavila dobave blaga. Vedel pa je, da so njegove obljube lažne in neresnične, saj je avgusta 2021 odstopil z vodilnih položajev družbe in ni bil več pristojen za odločanje o nabavah in plačilih.

Latvijskemu podjetju je 49-letnik povzročil več kot 149.000 evrov škode. Zaradi poslovne goljufije tvega do deset let zaporne kazni.