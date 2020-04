Lenarčič: Trump nas je pustil na cedilu

Tudi evropski komisar iz Slovenije Janez Lenarčič globoko obžaluje odločitev predsednika ZDA Donalda Trumpa o prekinitvi financiranja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), češ da je naredila premalo in tudi preveč napak v boju proti koronavirusu. »WHO je eden od naših glavnih partnerjev pri reševanju življenj med soočanjem s pandemijo,«, meni Lenarčič. Umikanje iz tega globalnega boja pušča vse na cedilu, je poudaril. Zanimivo, da se je Trump spravil na svetovno organizacijo, potem ko je sam dolgo časa podcenjeval koronavirus.

Tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je izrazil globoko obžalovanje zaradi odločitve ZDA. Meni, da ni razloga, ki bi upravičil tak korak v času, ko so prizadevanja WHO »bolj kot kdajkoli potrebna za pomoč pri zajezitvi in ublažitvi pandemije novega koronavirusa«. Kritike na račun Trumpa prihajajo iz vsega sveta. Tudi slovenski premier Janez Janša je pred kratkim zagrozil s prekinitvijo financiranja WHO, a doslej je njegovo stališče ostalo le pri besedah.