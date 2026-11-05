Občinski uradnici začasno preklicali nekatere operativne naloge

Preiskava o domnevnih davčni utaji in korupciji v zvezi z upravljanjem sesljanskega kopališča Castelreggio, ki jo vodi tržaško protimafijsko tožilstvo, se nadaljuje. Medtem so v javnost prišla imena preiskovanih oseb, to so Gennaro in Giuseppe Iovane ter 59-letna Maria Cristina Pesce, ki je že skoraj 30 let zaposlena na devinsko-nabrežinski občini. Doslej je bila nosilka organizacijskega položaja na področju teritorialnih storitev in proizvodnih dejavnosti.

»Po novici o preiskavi zoper višjo uradnico z vodilnim položajem sem se takoj posvetoval z občinskim tajnikom in se pogovoril z njo,« je po seji vodij svetniških skupin za Primorski dnevnik povedal devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec. Zaradi zaščite ugleda občine, zagotovitve mirnega delovanja uprave ter v skladu z načeli nepristranskosti in preprečevanja korupcije so se na občini v ponedeljek odločili, da uradnici začasno prekličejo določene operativne naloge.

»Ukrep ne pomeni, da predhodno presojamo o krivdi,« je v isti sapi poudaril župan in opozoril na spoštovanje domneve nedolžnosti in zaupanje v delo pravosodja. Želja je, da bi se okoliščine čim hitreje razjasnile.O odločitvi so obvestili uslužbenko in vodje svetniških skupin, občina bo še naprej sodelovala s preiskovalci.