Lepo in poceni: takšno smučanje obljubljajo v FJK

Smučarska sezona – čeprav so v gorah mogoče še številne druge dejavnosti, kot je bilo slišati na današnji predstavitvi na predsedstvu dežele FJK – se bo v naši deželi začela 8. decembra (Na Žlebeh pa že 1. decembra), žičniške naprave pa bodo delovale do 1. aprila (Na Žlebeh do 14. aprila).

Sergio Emidio Bini, ki je v deželni vladi pristojen za turizem, guverner FJK Massimiliano Fedriga in generalni direktor deželne agencije Promoturismo FVG Antonio Bravo so bili vidno zadovoljni nad rezultati tako lanske smučarske sezone kot tudi z rezultati poletne turistične sezone.

Podrobneje je o gorskih novostih spregovoril Bini, ki je ob tem poudaril, da sta tako dnevna smučarska karta v FJK, za katero je treba odšteti 44 evrov, kot tista sezonska, ki stane 550 evrov, »najcenejši v italijanskem alpskem loku«. Dnevne smučarske karte bodo za otroke, rojene med letoma 2017 in 2021, brezplačne, za mlade do 20. leta pa bodo stale 10 evrov.

Predprodaje za sezonske karte so se za smučarske učitelje in včlanjene v italijansko smučarsko zvezo Fisi že začele (nadaljevale se bodo do 17. novembra), za preostale pa bo zgodnji nakup mogoč od 22. novembra do 3. decembra.