Leta 2035 v EU konec prodaje vozil na fosilna goriva

Okoljski ministri EU so na svetu za okolje v torek med drugim podprli načrt za konec prodaje vozil z motorjem na notranje izgorevanje od leta 2035. Dogovorili so se tudi o splošnih pristopih za vse druge zakonodajne akte v okviru svežnja Pripravljeni na 55, ki jih obravnava svet. Na osnovi dogovora bo naslednje češko predsedstvo Svetu EU začelo pogajanja z Evropskim parlamentom po rednem zakonodajnem postopku, so v torek sporočili z okoljskega ministrstva.

Pri ogljičnih standardih za vozila so se ministri zavzeli za 100-odstotno zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida pri novih osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih od leta 2035. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP bi to dejansko pomenilo prepoved prodaje novih bencinskih in dizelskih avtomobilov ter lahkih gospodarskih vozil ter popolni prehod na električna vozila v EU od omenjenega leta naprej.

V svetu so po torkovi seji zapisali, da bo Evropska komisija leta 2026 pregledala napredek, narejen na poti k 100-odstotnemu zmanjšanju izpustov teh vozil, ter po potrebi prilagodila zastavljene cilje glede na tehnološki napredek ter socialno vzdržen prehod na ničelne izpuste.

Na željo Nemčije in Italije so ministri dogovorili tudi možnost, da se v bodoče v načrte vključi možnost uporabe tehnologij, kot so sintetična goriva ali priključni hibridi, dodaja AFP. Nenazadnje pa so dovolili tudi petletno podaljšanje izjeme od ciljev na področju zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida za t.i. nišne proizvajalce, ki na ceste pošljejo manj kot 10.000 vozil na leto. Gre za t.i. »Ferrarijevo dopolnilo«, ki bo šlo na roko zlasti luksuznim znamkam, pojasnjuje AFP.

Med drugim so ministri tudi zvišali cilje zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida pri novih avtomobilih in kombijih do leta 2030 na 55 odstotkov - doslej je za lahka gospodarska vozila veljal cilj 50-odstotnega zmanjšanja. Svet se je zavzel za to, da bodo vozniki lahko polnili svoja vozila po vseh državah članicah z izgradnjo ustrezne infrastrukture alternativnih pogonskih goriv.