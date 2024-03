Letališče na Rojah danes najtoplejši kraj v deželi

Meteorološka opazovalnica deželne agencije Arpa iz FJK je danes namerila najvišjo temperaturo v deželi na letališču na Rojah, kjer so zabeležili 17,7 stopinje Celzija. Gre za zelo visoko temperaturo za ta čas, ki za več stopinj Celzija presega dolgoletno povprečje. Le desetinko manj, in sicer 17,6 stopinje Celzija so namerili v kraju Ariis na Videmskem, 17,5 stopinje Celzija pa v Čedadu in v Gradišču. Na Kraški planoti so pri Briščikih namerili najvišjo dnevno temperaturo 16,2, v Zgoniku pa 15,8 stopinje Celzija. V nižinskih predelih je bilo najhladneje v Gradežu in Lignanu, kjer se je živo srebro zaustavilo pri 13,7 stopinje Celzija in v Trstu, pri 14,1 stopinje Celzija. Morje pa ima trenutno 13 stopinj Celzija. Temperature so bile več stopinj Celzija nad lediščem tudi v gorskem svetu, pri čemer izstopata podatka s Trbiža in iz kraja Forni di Sopra, kjer so namerili najvišjo dnevno temperaturo +15,6 stopinje Celzija oz. +12,8 stopinje Celzija.

Jutri in v soboto se bo oblačnost povečala, zlasti v soboto bodo možne občasne manjše krajevne padavine.