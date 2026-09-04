Letališče Trieste Airport z novimi rekordi

Letališče Trieste Airport je v poletni sezoni 2026 doseglo nove prometne rekorde. Kot je včeraj sporočila uprava deželnega letališča, so bili junij, julij in avgust najbolj prometni poletni meseci doslej, saj so v Ronkah zabeležili 533.802 potnika, kar je 5,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Do 31. avgusta je skupno število potnikov od začetka leta doseglo 1.151.663 oziroma 6,1 odstotka več kot leta 2025. Poseben rekord je bil dosežen 5. julija, ko je v enem dnevu skozi letališče potovalo 9613 potnikov, največ v zgodovini letališča.

Poletna sezona se bo uradno zaključila šele konec oktobra, zato na letališču glede na dosedanji trend pričakujejo, da bodo do konca leta presegli 1,7 milijona potnikov in tako postavili nov letni rekord. Kot lahko beremo v sporočilu za javnost, so k rasti prispevali predvsem širša mreža povezav, nove destinacije in večje število tedenskih letov. K večjemu številu potnikov je prispeval tudi čarterski promet, povezan s križarjenji, ključne pa so bile tudi povezave z velikimi vozlišči v Rimu, Frankfurtu in Milanu, ki omogočajo nadaljnja potovanja po svetu.

Uprava letališča obenem poudarja, da so zaposleni povečane poletne tokove obvladali brez večjih težav ter ob ohranjanju kakovosti in neprekinjenosti storitev. Mit