Slovenska filma Modri konj želja o Marcu Cavallu in Kotel nagrajena v Luganu

Na festivalu Svetovne zveze neodvisnega in neprofesionalnega filma Unica, katere član je tudi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), sta bila nagrajena slovenska filma. V švicarskem Luganu, kjer je festival potekal med 31. avgustom in 3. septembrom, sta po dve priznanji prejela filma Kotel in Modri konj želja, so sporočili z JSKD.

Film Kotel, ki ga je režiral Thomas Pierce, je žirija na festivalu nagradila z zlato medaljo, prejel pa je tudi posebno nagrado žirije za najboljšo fotografijo, ki jo podpisuje Simon Gosnik. Filmu Modri konj želja, pri katerem se kot režiserji podpisujejo Jakob Vogrinec, Ciril Zupan in Staša Prah, je žirija dodelila bronasto medaljo, poleg tega je prejel še nagrado CICT-UNESCO za filmsko produkcijo, ki poudarja etične vrednote ter spodbuja mir, kulturo in nenasilje.

Festival Unica je v Luganu potekal v 86. izvedbi. Na njem so prikazali 106 filmov.

Oba filma sta bila tudi med najvidnejšimi na letošnjem Festivalu neodvisnega filma, ki poteka v organizaciji JSKD. Film Modri konj želja o potovanju znamenite skulpture modrega konja, simbola gibanja za deinstitucionalizacijo oskrbe na področju duševnega zdravja, je prejel glavno nagrado - grand prix festivala. Kotel, ki spremlja surovo in neizprosno zgodbo moške iniciacije, pa je prejel posebno omembo žirije.