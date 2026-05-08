Letalske družbe ne smejo zaračunati dodatkov za gorivo

Po tednih velike zaskrbljenosti je Evropska komisija danes vendarle izrazila svoje mnenje: letalske družbe potnikom ne smejo zaračunavati dodatkov za gorivo, potem ko so ti že kupili vozovnice. Lahko pa prevozniki svoje cene prilagodijo razmeram, pri čemer morajo vnaprej objaviti končne cene vozovnic, je zapisano v smernicah za prometni sektor EU.

Potniki si lahko torej oddahnejo, saj neprijetnih presenečenj v obliki nepričakovanih dodatnih pristojbin zaradi dražjih energentov odslej naj ne bi bilo. Pogojnik je nujen, saj smernice Bruslja niso obvezne, jih pa v glavnem vsi spoštujejo. Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) je obenem odprla pot za uporabo ameriškega letalskega goriva Jet A, na dobavo katerega ameriško-izraelska vojna proti Iranu ne vpliva.

Od začetka energetske krize pred dvema mesecema se je več letalskih prevoznikov odločilo za odpovedi letov. Nizkocenovnik Spirit Airlines, ki deluje v ZDA, je zaradi podražitve goriv celo ustavil poslovanje.