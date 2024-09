Leto 2024 bo, kot kaže, najbolj vroče v zgodovini meritev

Stavek, da »saj je bilo poleti vedno vroče« je vnovično demantirala Služba EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S), ki je sporočila, da je letos svet doživel najbolj vroč junij in avgust doslej, pa tudi najbolj vroč dan (21. julij) in najbolj vroče poletje na severni polobli v zgodovini meritev.

V poletnih mesecih je bila povprečna temperatura zemeljskega površja na severni polobli najvišja doslej in za 0,69 stopinje Celzija višja od povprečja med letoma 1991 in 2020. S tem je presegla dosedanji rekord med junijem in avgustom lani. Od začetka leta do konca avgusta je bila povprečna globalna temperatura zemeljskega površja za 0,7 stopinje Celzija višja od povprečja med letoma 1991 in 2020, kar je največ v zgodovini v tem obdobju in prav tako topleje kot v enakem obdobju lani. Podatki so še bolj zaskrbljujoči, ker se primerjava nanaša na obdobje, ki se je začelo pred 34 leti in ne pa na časovno bistveno bolj oddaljeno predindustrijsko dobo. Če pa pogledamo na obdobje med letoma 1850 in 1900, je bil letošnji avgust za 1,51 stopinje Celzija bolj vroč od tedanjega povprečja. Mejo 1,50 stopinje v primerjavi s predindustrijsko dobo, kar je bil minimalni cilj za omejitev temperature Pariškega sporazuma iz leta 2015, smo presegli v 13 od zadnjih 14 mesecev.

Intenzivnejši ekstremni pojavi

»Vrsta rekordnih temperatur povečuje verjetnost, da bo leto 2024 najbolj vroče leto v zgodovini. S temperaturami povezani skrajni dogodki, ki smo jih doživeli to poletje, bodo še intenzivnejši in z bolj uničujočimi posledicami za ljudi in planet, če ne bomo nemudoma zmanjšali emisij toplogrednih plinov,« je opozorila namestnica direktorja C3S Samantha Burgess. Do konca leta bi se morale povprečne temperature znižati za vsaj 0,3 stopinje Celzija, da bi bilo letošnje leto hladnejše od lanskega, tako nihanje pa se v zgodovini meritev ni še nikoli zgodilo.

Po podatkih Copernicusa je bilo tudi lansko leto najtoplejše doslej, saj je dvig temperature zemeljskega površja skoraj presegel kritično mejo 1,5 stopinje Celzija. Povprečna temperatura na svetu je bila lani 14,98 stopinje Celzija, kar je bilo za 0,17 stopinje več od prejšnjega najbolj vročega leta 2016. Temperatura zemeljskega površja se je dvignila za 1,48 stopinje nad predindustrijsko referenčno vrednost.