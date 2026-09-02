Letošnje meteorološko poletje v Sloveniji najtoplejše od začetka meritev

Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja 1991-2020 je dosegel 2,8 stopinje Celzija. Minulo trimesečje je bilo približno 7. najbolj suho od leta 1950, kažejo podatki Arsa. Hkrati je bilo poletje na državni ravni najbolj sončno vsaj od leta 1960, odkar so na voljo primerljivi podatki. Po višini padavin pa je bilo na sedmem mestu od leta 1950, v delu jugovzhodne Slovenije pa je bilo rekordno suho.

Vsi trije meseci minulega meteorološkega poletja so bili izrazito nadpovprečno topli, avgust pa je bil z odklonom 3,7 stopinje Celzija najtoplejši avgust in mesec v Sloveniji vsaj od leta 1950.

Nastala sta med drugim dva dolgotrajna in izrazita vročinska vala. Prvi je bil konec junija, drugi konec julija in v prvi polovici avgusta. V drugem izrazitem vročinskem valu in v celotnem poletju pa je bila najvišja izmerjena temperatura 40,1 stopinje, ki so jo zabeležili 2. avgusta na merilni postaji Koper Markovec. Absolutni rekord za Slovenijo sicer ostaja 8. avgusta 2013 na letališču Cerklje ob Krki izmerjena temperatura 40,8 stopinje.

Ob opisanih letošnjih vremenskih razmerah so bile konec avgusta sušne razmere podzemnih voda prisotne po skoraj celotni Sloveniji. Tudi reke so bile letos doslej večinoma podpovprečno vodnate. Najmanj vodnat mesec je bil julij, ko so bili srednji mesečni pretoki izrazito manjši od dolgoletnega povprečja na vseh rekah.

Rekordne temperature sta dosegli Bohinjsko in Blejsko jezero, zelo toplo je bilo tudi morje. V Kopru je temperatura 30. junija dosegla 30,2 stopinje, najvišja izmerjena temperatura morja v Kopru pa ostaja 31,1 stopinje, izmerjena julija 2010.