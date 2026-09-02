Pri Čedadu v prometni nesreči umrl kolesar

Na državni cesti št. 54 v Šenčurju pri Čedadu je danes zjutraj v prometni nesreči umrl 66-letni kolesar iz Vidma. V križišču ga je podrl kombi, pri čemer se je hudo poškodoval in obležal na cestišču. Reševalci službe za nujno medicinsko pomoč so mu nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo in so zaradi resnosti poškodb poklicali helikopter. Vsa prizadevanja zdravstvenega osebja pa so bila žal zaman in je moški kmalu umrl.

Karabinjerji preiskujejo vzroke nesreče. Kaže, da se kolesar, ki je pripeljal s stranske ceste, ni ustavil med zavijanjem na glavno cesto, pri čemer ga je kombi usodno oplazil.