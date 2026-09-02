Koprska jadralka Alenka Valenčič srebrna na sredozemskih igrah v Tarantu

Jadralka Alenka Valenčič je predzadnji tekmovalni dan sredozemskih iger, ki se končujejo v Tarantu, v razredu ilca 6 ubranila drugo mesto in osvojila tretje slovensko srebro na teh igrah.

V jadralni marini ob italijanski mornariški vojaški bazi je 20-letna Alenka Valenčič izjemno opravila drugi del tekmovanja, ki ga je začela nespodbudno, z 11. mestom v prvem plovu. V peti regati je prvič zmagala, nato ji je to uspelo še v sedmi in osmi regati. Po dveh drugih mestih je v torek po desetih regatah s četrtega napredovala na drugo mesto.

Vsega tri točke je bila pred odločilnim 11. plovom pred Koprčanko le Francozinja Marie Barrue. Tretja Grkinja Hermionie Gicas je zaostajala za pet točk, za 11 pa na četrtem mestu Ciprčanka Andriani Georgiu. Barrue je z zmago v zadnji regati ter vodstvom od starta do cilja potrdila zlato (40), Valenčič, študentka farmacije, pa je na četrtem mestu ubranila vse napade najhujših tekmic (46). Gicas je bila v regati deveta, 12. pa Ciprčanka, tako da se na prvih štirih mestih vrstni red ni spremenil. Grkinja je za Valenčič na koncu zaostala za deset točk.

»Na začetku tekmovanja še nisem razumela vremenskih pogojev, potem pa sem jih osvojila in se vzpenjala na razpredelnici. Imela sem majhen zaostanek in bila v položaju za napad na zmago. Ampak danes sem slabo startala in potem morala braniti drugo mesto. Sem kar izvlekla vse skupaj, čeprav je Grkinja nekaj čaka jadrala pred mano. Potem pa sem jo prehitela in odtlej le še uživala v jadranju. Vesela sem svoje prve članske medalje,« se je smejalo Koprčanki. Njen naslednji cilj so olimpijske igre v Los Angelesu. »Me čaka še precej trdega dela, med drugim moram pridobiti mišično maso. Sem zelo lahka in pogoji s šibkejšim vetrom, kot so bili tu, so idealni sedaj zame. Za močnejši veter pa moraš biti težji.«