Ortopedska bolnišnica Valdoltra z več operacij in prihodkov

Ortopedska bolnišnica Valdoltra beleži uspešno prvo polletje z višjim številom operacij in pozitivnim poslovanjem, so sporočili iz ankaranske bolnišnice. Zdravniki so opravili za več kot sedem odstotkov več primerov kot lani, vodstvo pa poroča o skoraj 380.000 evrih presežka, so sporočili iz bolnišnice.

Zdravstveni zavod presega pogodbeni program zdravstvenih storitev. Kirurgi so v prvih šestih mesecih za 35 odstotkov povečali število artroskopskih posegov ter operacij hrbtenice in rame. Kirurške ekipe so ob tem vstavile 1472 endoprotez kolka in kolena, kar pomeni en odstotek več kot v enakem lanskem obdobju, so zapisali v sporočilu za javnost.

Bolnišnica izkazuje 26,4 milijona evrov prihodkov. Znesek predstavlja 52 odstotkov letnega načrta. Prihodki presegajo lanske za več kot šest odstotkov, čeprav vladna uredba določa v povprečju 23 odstotkov nižje cene za najpomembnejše ortopedske operacije.

Vodstvo celoten presežek vlaga v nabavo nove opreme in gradnjo infrastrukture. V ustanovi trenutno potekata dve večji investiciji. Delavci urejajo prostore za dva nova aparata za magnetno resonanco in gradijo center za hiperbarično medicino. Gradbena dela potekajo v skladu s predvidenimi roki.