Letošnji februar je bil izjemno topel

Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bil letošnji februar v Sloveniji izjemno topel, izpostavlja Arso na družbenih omrežjih. Padavin je bilo na državni ravni običajno veliko, število sončnih ur rahlo podpovprečno.

Odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja 1991–2020 je na državni ravni znašal kar 5,5 °C, zaradi česar je letošnji februar z naskokom najtoplejši vsaj od leta 1950, so zapisali na Arsu. Februarska višina padavin je bila na ravni države glede na primerjalno obdobje 1991–2020 malenkost podpovprečna, kazalnik višine padavin je na državni ravni znašal 97 %.

Snežne razmere so v Sloveniji februarja ustrezale temperaturnim razmeram. Po večini nižin je mesec minil povsem brez sneženja in snežne odeje, le ponekod v Ljubljanski kotlini je sprva še ležala tanka snežna odeja od obilnega sneženja 19. januarja. Tudi više, razen v visokogorju in ponekod v sredogorju, je bilo zaradi izjemno toplega vremena snega malo ali nič. Zlasti 22. in 23. februarja je nad nadmorsko višino okoli 1500 metrov obilno snežilo, ponekod je zapadlo več kot meter snega. Na Voglu se je snežna odeja odebelila na poldrugi meter, na Kredarici pa do 310 cm. Obe vrednosti sta za februar sorazmerno visoki, a nista izjemni. Na Kredarici je bila sicer snežna odeja pred tem debela večinoma od 200 do 240 cm, kar ustreza dolgoletnemu povprečju za ta del leta.