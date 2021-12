Lipa, novodobni center za konfinacijo z blagoslovom EU

Ob vhodu v begunsko taborišče v Lipi, kakih 25 kilometrov oddaljenem od Bihaća, stoji tabla, na kateri piše »začasni sprejemni center«. A začasnega je tam bolj malo, poudarjajo avtorji poročila Taborišče Lipa, sad poraza Evrope, ki je nastalo pod okriljem mreže RiVolti ai Balcani, v katero so združene številne humanitarne organizacije, med temi tudi Amnesty International Italia in tržaški solidarnostni konzorcij ICS.

Poročilo, pod katerega so se podpisali Anna Clementi, Duccio Facchini, Diego Saccora in Gianfranco Schiavone, razgrinja pravo naravo taborišča v Lipi, za katerega avtorji menijo, da gre prej kot za sprejemni center pravzaprav za kraj za konfinacijo ljudi, migrantov v Bosni in Hercegovini. Za izid poročila so namenoma počakali na prvo obletnico velikega požara, ki je decembra 2020 uničil zasilno begunsko taborišče in brez strehe, pa čeprav zasilne, pustil več kot 1200 ljudi. Na pogorišču zasilnega zatočišča beguncev je tako zrasel begunski center, ob uradnem odprtju novembra letos ga je predstavnik EU v BiH Johann Sattler označil za »avantgardnega«. Kapital za moderno konfinacijsko lokacijo, obdano z visokimi ograjami, nosi evropski pečat: največji delež izmed 3 milijonov, kolikor je stala ureditev centra, je namreč prispevala Evropska unija.

Center, ki ga evropske in lokalne oblasti rade označujejo za sodobnega in celo zgledno urejenega, lahko sprejme 1500 ljudi (zdaj je v njem nastanjenih 382 oseb). »Izbira Evropske unije in bosanskih institucij, da tak center odprejo na visoki planoti, v zakotnem kraju, 25 km oddaljenem od osnovnih storitev, kot so trgovine, šole, bolnišnice, ni naključna,« je uvodoma povedal Duccio Facchini. Pri mreži RiVolti ai Balcani ocenjujejo, da v centru Lipa ni spoštovanja človekovih pravic in dostojanstva.