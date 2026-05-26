Ljubljana bo konec tedna v znamenju znanstvenih eksperimentov

Ljubljana bo od petka do nedelje znova v znamenju znanosti, radovednosti in eksperimentov. Na trgih, ulicah in v Hiši eksperimentov bo potekal 17. Znanstival, festival promocije znanosti in izobraževanja v Sloveniji, ki bo letos ponudil več kot 116 dogodkov, od tega več kot 100 interaktivnih znanstvenih šovov, delavnic in predavanj.

Festival, ki ga organizira Hiša eksperimentov, bo tudi letos brezplačen in odprt za vse generacije, so na včerajšnji novinarski konferenci povedali organizatorji. Dogajanje bo potekalo na Stritarjevi ulici, Novem trgu, Prešernovem trgu, Trubarjevi cesti, Mačkovi ulici, Miklošičevi cesti in v Hiši eksperimentov, kjer bodo obiskovalci lahko raziskovali svet fizike, kemije, biologije, matematike in tehnike skozi igro, eksperimente in humor. Festival poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataša Pirc Musar.

Letošnji Znanstival bo sicer nekoliko drugačen, ker po 16 letih prvič ne bo potekal na Tromostovju, Čevljarskem in Mesarskem mostu. Razlog pa je sprememba zakonodaje. Po besedah ustanovitelja Hiše eksperimentov Mihe Kosa novi zakon o varstvu pred utopitvami določa, da lahko dogodke ob tekočih vodah varujejo le posebej usposobljeni reševalci za divje in tekoče vode, zato gasilci, ki so doslej zagotavljali varovanje, tega ne smejo več opravljati.

Kljub spremembam organizatorji obljubljajo, da bo Znanstival tudi letos ostal festival radovednosti, eksperimentiranja in zabave. »Znanstival je dogodek, ki spodbuja kritično sklepanje, spraševanje in iskanje odgovorov,« je poudaril Kos. Dodal je, da je bistvo festivala tudi v tem, »da si upamo reči ‘ne vem’ in da se učimo na napakah«.

Vodja projekta Znanstivala Borut Likar je povedal, da bo festival ponudil več kot 116 posameznih dogodkov, od tega več kot 100 interaktivnih znanstvenih šovov, delavnic in predavanj. Letos sodeluje okoli 90 ustvarjalcev, med njimi 25 gostujočih predavateljev iz devetih držav. Organizatorji pričakujejo več kot 25.000 obiskovalcev. Velik poudarek ostaja na sodelovanju obiskovalcev, saj želijo znanost približati skozi neposredno izkušnjo, raziskovanje in humor.

Program pa bo tudi letos zelo raznolik. Med osrednjimi dogodki bo petkovo odprtje ob 10. uri na Prešernovem trgu, med petkom in soboto bo potekal Vrt eksperimentov, kjer se bodo predstavljale ustanove, muzeji, podjetja in univerze, ki se ukvarjajo s promocijo znanosti. Obiskovalci bodo lahko sodelovali v različnih eksperimentih in iz vsakdanjih materialov izdelovali znanstvene pripomočke, kot so vozila na zračni blazini ali preprosta letala.

V Hiši eksperimentov bodo potekali znanstveni šovi in poljudnoznanstvena predavanja, med drugim o kvantni mehaniki, zvoku, svetlobi in človeškem telesu. Posebno pozornost bodo pritegnili tudi mednarodni gostje z interaktivnimi predstavami.

Pomemben del letošnjega festivala bo tudi praznovanje 30-letnice delovanja Hiše eksperimentov. »To je že prava trajnica v Sloveniji,« je dejal Kos in ob tem poudaril, da je Hiša eksperimentov skozi desetletja postala prostor, kjer znanost ni nekaj oddaljenega ali zastrašujočega, ampak nekaj igrivega, dostopnega in zabavnega.