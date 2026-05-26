Yugo se vrača s hibridnim pogonom

Po lanski predstavitvi dizajna novega avtomobila znamke Yugo je lastnik te nekdaj jugoslovanske avtomobilske znamke Yugo Aleksandar Bjelić na avtomobilski konferenci SEE Automotive v Beogradu razkril nove podrobnosti. Avtomobil bo imel hibridni pogon in naj bi stal okoli 12.000 evrov, poročajo mediji.

Novi yugo bo imel po napovedih hibridni pogon s t. i. podaljševalnikom dosega (range-extender). Motor z notranjim zgorevanjem naj bi bil tako prvenstveno namenjen za proizvodnjo električne energije, vozilo ne bi imelo zunanjega polnilnega kabla. Poraba bi lahko znašala tudi samo 2,2 litra na 100 kilometrov, je v petek poročal nemški časnik Welt.

Ciljali naj bi na ceno 12.000 evrov. Vozen prototip vozila naj bi predstavili prihodnje leto na razstavi Expo v Beogradu.