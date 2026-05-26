V Furlanskih Dolomitih pogrešajo 63-letnega pohodnika

V Furlanskih Dolomitih nad Barcisom od včeraj (ponedeljka) pogrešajo 63-letnega nemškega pohodnika. Iskalna akcija, pri kateri sodelujejo gorski reševalci iz Maniaga, reševalni helikopter in gasilci, se je začela v nedeljo okrog 21. ure. Na pomoč je poklicala pohodnica, ki je do nedeljskega jutra bila z njim. Noč na nedeljo sta prespala v bivaku v dolini Zea. Nameravala sta na večdnevno gorsko turo, v nedeljo pa se je pohodnica vrnila proti dolini in je prenočila v zavetišču Villa Emma v kraju Prescudin. Dogovorila sta se, da se bosta v nedeljo zvečer tam srečala in da bosta v ponedeljek odpotovala v Nemčijo.

Včeraj do polnoči je območje preletaval deželni helikopter, dva reševalca sta se peš podala do bivaka Bitter in preiskala tamkajšnje območje. Drugi helikopter civilne zaščite je znova poletel danes ob 5.30, toda o pogrešanem pohodniku ni bilo ne duha ne sluha. Oblečen je v sive in črne obleke, so sporočili. Iskalna akcija se danes nadaljuje po gorskih stezah. Pri njej sodeluje deseterica reševalcev.