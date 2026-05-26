Arso jutri z rumenim opozorilom zaradi neviht

Arso je danes za jutri (sredo) objavil rumeno opozorilo zaradi možnosti krajevnih neviht z morebitnimi močnejšimi nalivi, pišem vetra in udari strel. V večjem delu Slovenije bo veljalo od poldneva do poznega večera.

Jutri bo, kot smo poročali, največja vročina začela popuščati. Od severovzhoda po postopno začel pritekati manj vroč zrak. Temperature se bodo v prihodnjih dneh počasi začele približevati dolgoletni normalnosti. Nekoliko občutnejša osvežitev se nato, kot kaže, obeta v prihodnjem tednu,