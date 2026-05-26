Arso jutri z rumenim opozorilom zaradi neviht

V večjem delu Slovenije bo veljalo od poldneva do poznega večera

Spletno uredništvo |
Alpe-Jadran |
26. maj 2026 | 10:36
    Arsovo rumeno opozorilo za sredo (ARSO)
Arso je danes za jutri (sredo) objavil rumeno opozorilo zaradi možnosti krajevnih neviht z morebitnimi močnejšimi nalivi, pišem vetra in udari strel. V večjem delu Slovenije bo veljalo od poldneva do poznega večera.

Jutri bo, kot smo poročali, največja vročina začela popuščati. Od severovzhoda po postopno začel pritekati manj vroč zrak. Temperature se bodo v prihodnjih dneh počasi začele približevati dolgoletni normalnosti. Nekoliko občutnejša osvežitev se nato, kot kaže, obeta v prihodnjem tednu,

